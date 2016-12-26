Teva: решение Минюста США не повлияет на нашу работу в России

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries заявила, что решение Министерства юстиции США не имеет отношения к ее текущей деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании в отношении внесудебного соглашения между ООО «Тева» и Министерством юстиции США относительно нарушений закона о противодействии коррупции на территории иностранных государств (FCPA).

«Решение затрагивает деятельность прошедших периодов и не имеет никакого отношения к текущей деятельности ООО «Тева». Решение относится к деятельности, которая осуществлялась в России в период, заканчивающийся в середине 2013 года», – отмечается в сообщении компании.

В ходе расследования компания сотрудничала со следствием и добровольно инициировала внутренние расследования. Начиная с 2013 года Teva старалась повысить прозрачность бизнес-процессов, ужесточить требования этических норм ведения бизнеса, неукоснительного соблюдения требований законодательства работниками вне зависимости от занимаемых ими должностей, заявили в фармфирме.

«Teva полностью сотрудничала со следствием, в том числе с российскими правоохранительными органами в рамках запросов об оказании правовой помощи. Компания Teva инициировала добровольное тщательное расследование на уровне глобальных операций, как только информация о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции на территории иностранных государств поступила к ней от уполномоченных органов США», – подчеркнули в компании.

В компании также рассказали о значительных кадровых изменениях. Новые менеджеры российской Teva приступили к работе в конце 2013 года – начале 2014 года, был приглашен руководитель службы этики и стандартов ведения бизнеса, а также новый руководитель группы внутреннего аудита. Число сотрудников в области обеспечения и контроля над соблюдением законов и правовых норм было увеличено более чем в пять раз. Компания прекратила деловые взаимоотношения с третьими лицами. Были разработаны и внедрены всеобъемлющие протоколы для проверки действующих и потенциальных партнеров и контрагентов компании.

Кроме того, компания усилила аудит и уделила особое внимание расследованию нарушений. В группу было нанято 42 дополнительных штатных аудитора. Аналогичные меры были приняты в российском офисе.

Министерство здравоохранения РФ уже пообещало обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию, опубликованную на официальном сайте Министерства юстиции США. В частности, ведомство сообщило, что израильская фармкомпания и ее дочернее предприятие в России выплатят почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике.

Источник: ТАСС

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