Химики близки к созданию универсального противоядия

Специалисты из Университета Калифорнии (США) объявила о создании наночастиц, способных впитывать токсины большинства видов змей, сообщает журнал Science. Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Journal of the American Chemical Society.

Сначала учёным удалось создать наночастицы, способные связываться с белковым компонентом пчелиного яда. Затем из различных видов полученных наночастиц были отобраны те, что способны впитывать широкий спектр токсичных белков.

Как известно, змеи обладают различным по составу ядом, что тормозит создание универсальной сыворотки. Но она может появиться в ближайшем будущем. Лабораторные испытания показали, что созданные наночастицы способны связываться с множеством фосфолипаз PLA2. Сотни их разновидностей входят в составы ядов змей и насекомых.

Современная технология получения сывороток является сложной и дорогостоящей. Небольшую дозу яда вводят лошади. Её организм вырабатывает антитела, нейтрализующие токсины. Затем антитела выделяют из крови и создают сыворотку. Технология создания противоядий с использованием наночастиц проще и дешевле, уверяют авторы открытия.

Пока эксперименты прошли лишь с сывороткой крови. На январь 2017 года запланированы опыты с животными. Если они пройдут успешно, будет создан препарат против укусов большинства видов змей. В дальнейшем планируется создать универсальное средство от укусов скорпионов, пауков и других ядовитых существ.

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