Китайские онкологи заинтересованы в российских разработках компании «БЕБИГ»

В декабре 2016 года ведущие онкоурологи России совместно с компанией «БЕБИГ» посетили Китайскую Народную Республику, где приняли участие в мастер-классах по лечению рака методом брахитерапии.

Мастер-класс состоялся на базе клиники Hebei General hospital в городе Шицзячжуан. Китайским онкологам были представлены российские микроисточники компании «БЕБИГ», а также другие разработки в сфере ядерной медицины. Затем в клинике были проведены операции по 3D-имплантации источников с использованием китайской методики. В результате было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в области развития метода брахитерапиии в лечении рака различных локализаций.

«Экспортный потенциал компании «БЕБИГ» позволяет расширить круг клиентов и выходить на зарубежные рынки. Работа на рынке Азиатско-Тихоокеанский региона – это важный шаг для расширения границ сети поставок российской высокотехнологичной продукции в области онкологии. Приоритетной задачей компании «БЕБИГ» является развитие высокотехнологичной медицины не только в России, но и за ее пределами.» – говорит генеральный директор компании «БЕБИГ» Майоров Кирилл Владимирович.

Собственное производство микроисточников на основе йода-125 дает возможность компании осуществлять поставки не только в регионы России, но и на рынки других стран. С момента открытия производства компанией уже произведено около 45 000 источников для лечения онкологических заболеваний. Выход на рынок АТР – это стратегически важная цель для «БЕБИГ». Для ее достижения компания начала делать активные шаги.

В состав российской делегации вошли Горелов Виктор Павлович (Руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, Санкт-Петербург), Зырянов Александр Владимирович (Заведующий кафедры онкологии Тюменской государственной медицинской академии. Научный руководитель Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город»), Петровский Александр Валерьевич (исполнительный директор Ассоциации онкологов России, Москва), Свиридов Павел Владимирович (руководитель Центра брахитерапии рака предстательной железы КБ №8 ФМБА России, Обнинск).

В 2017 году планируется встречный визит китайских онкологов в Россию с посещением завода по производству микроисточников на основе йода-125 компании «БЕБИГ».

gmpnews