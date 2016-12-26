Фарма Progenics растет на новостях об испытании нового препарата

Акции фармацевтической компании Progenics Pharmaceuticals Inc. (PGNX, NASDAQ) выросли в пятницу 23 декабря на 8,01% до $9,57 на новостях об удачных испытаниях препарата для визуализации рака предстательной железы. Рыночная капитализация компании составляет $690,67 млн.

Представители компании Progenics сообщили, что испытания агента визуализации опухоли предстательной железы, получившего название 99mTc-MIP-1404, продолжатся. В ближайшее время начнется поздняя стадия фазы III клинических испытаний.

Агент 99mTc-MIP-1404 позволит неинвазивными методами диагностировать опухоль предстательной железы на ранних стадиях.

Исследование агента визуализации предназначено для оценки эффективности выявления опухоли у пациентов без клинических проявлений рака простаты и определения чувствительности диагностики для выявления пациентов с клиническими проявлениями заболевания.

В настоящее время рак предстательной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Каждый год в мире диагностируется около 400 тыс. случаев этого заболевания. По статистике 2012 г., в мире насчитывалось около 1,1 млн пациентов с опухолью предстательной железы, в более чем 300 тыс. заболевание привело к летального исходу.

В США этот тип рака является третьей по частоте причиной смертности от злокачественных опухолей. Успех лечения зависит от стадии обнаружения опухоли. Поэтому большое значение в современной медицине имеет ранняя диагностика, которая при существующих методах не всегда эффективна.

Таким образом, у нового продукта Progenics огромный потенциальный рынок, поскольку препарат может диагностировать рак предстательной железы на ранних стадиях.

Новость об успешных испытаниях агента 99mTc-MIP-1404 стала драйвером роста акций компании, так как при одобрении этого препарата компания Progenics имеет перспективы долгосрочного роста.

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