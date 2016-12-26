Недобросовестный производитель БАД оштрафован на 300 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) вынесла постановление о наложении штрафа компании «ПродуктСервис» за недобросовестную конкуренцию

Ранее Комиссия ФАС России установила, что компания нарушила антимонопольное законодательство на товарном рынке биологически активных добавок (БАД) Российской Федерации (п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции).

Дело в отношении ООО «ПродуктСервис» о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по заявлению ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС». Компания вводила в гражданский оборот на территории Российской Федерации БАД «Морфей», «Баю-Бай» и «Серебряный» в упаковках, дизайн которых аналогичен дизайну одноименных БАД, выпускаемых ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС», что вводило потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Летом 2016 года Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность решения, принятого антимонопольным органом.

Компании был вынесен штраф согласно ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции, действовавшей до 05.01.2016) не допускается недобросовестная конкуренция выраженная во введении в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

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