Вносятся поправки в закон «Об обращении ЛС» в целях развития контрактного производства

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях развития контрактного производства лекарственных препаратов в Российской Федерации. Общественное обсуждение документа продлится до 26 января 2017 года.

Как указано в пояснительной записке, предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять государственную регистрацию лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной производственной площадке, и будут способствовать развитию рынка услуг контрактного производства лекарственных препаратов в Российской Федерации, что позволит российским фармацевтическим производителям выпускать помимо своей продукции лекарственные препараты других производителей.

Развитие контрактного производства лекарственных препаратов обеспечит развитие конкуренции на российском фармацевтическом рынке, создаст необходимые условия для роста экспорта лекарственных препаратов российского производства, а также будет способствовать достижению содержащегося в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» показателя в части доведения к 2018 году объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 %.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям других международных договоров Российской Федерации.

gmpnews