Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированную серию препарата «Стрептокиназа»

26 декабря Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором информирует о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Стрептокиназа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения 1500000 ME, флак. (1), пач. карт.» серии 061215, на упаковках которого указан производитель РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь).

Такое решение принято на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория).

Изъятию и уничтожению в установленном порядке подлежат упаковки указанной серии лекарственного препарата, имеющие отличительные признаки фальсификации, перечисленные в приложении к письму.

«Фармацевтический вестник»