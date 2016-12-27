«Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma будут совместно производить препараты крови

Дочерняя структура ГК «Ростех» – компания «Нацимбио», ПАО «Фармстандарт» и итальянская фармкомпания Kedrion Biopharma подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации совместной программы по производству лекарств, получаемых из плазмы крови человека, говорится в сообщении «Нацимбио». Проект подразумевает трансфер технологий Kedrion Biopharma на недостроенный завод «Росплазма» в Кировской области, решение о передаче которого госкомпании было принято в 2016 году.

Планируется, что «Росплазма» будет производить альбумин, иммуноглобулин, а также факторы свертывания крови VIII (антигемофильный глобулин) и IX (фактор Кристмаса), уточняется в сообщении.

Завод должен быть достроен к 2019 году, инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. Для завершения строительства завода и запуска его в эксплуатацию «Нацимбио» обещала не использовать бюджетные средства.

«Нацимбио» уже подписывала отдельные меморандумы о сотрудничестве с «Фармстандартом» и Kedrion Biopharma. В апреле 2015 года «Нацимбио» договорилась с «Фармстандартом» о разработке иммунобиологических лекарств и препаратов крови. В июне этого года «Нацимбио» и Kedrion Biopharma подписали соглашение о создании совместного производства препаратов крови в Кирове (все та же «Росплазма») и трансфере технологий. В июне 2016 года Правительство РФ назначило «Нацимбио» единственным поставщиком препаратов плазмы крови на 2016-2017 гг.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» составила в 2015 году 7,1 млрд рублей. В августе 2016 года новым генеральным директором «Нацимбио» стала Марьям Хубиева, которая сменила на этом посту Николая Семенова, возглавлявшего госкомпанию с 2013 года. Хубиева займется расширением портфеля совместных проектов компании, отмечали в госкорпорации.

Федеральное государственное бюджетное учреждение РМНПЦ «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства России было зарегистрировано в 2003 году. В 2005 году победителем конкурса на строительство производства для «Росплазмы» была признана немецкая инжиниринговая компания «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ». Строительство завода началось в 2006 году, но было полностью остановлено в 2010-м. В связи с этим «Росплазма» подала исковое заявление в арбитражный суд о расторжении госконтракта и взыскании с немецкой фирмы «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ» 6 млрд рублей. Осенью 2015 года Тверской районный суд Москвы вынес постановление об аресте гендиректора Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля. Следователи обвинили топ-менеджмент компании в хищении 3,5 млрд рублей при строительстве центра по производству препаратов крови.

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