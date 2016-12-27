Чиновницу обвинили в халатности по делу о «Боярышнике»

После массового отравления лосьоном «Боярышник» Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Чиновница подозревается в халатности, поскольку не обратила внимания на информацию, что павильон, которому Минимущество региона сдало землю в аренду, незаконно торгует алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

Нефедова как заместитель министра контролировала работу отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

В 2008 году между Министерством имущественных отношений Иркутской области и М. Акперовым был заключен договор на аренду земельного участка, а в 2015-2016 годах сотрудники ведомства трижды устанавливали, что в павильоне незаконно продается алкогольная продукция. Акперову неоднократно выносились предупреждения и штрафы.

«В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена, и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления», – пояснили в Следственном комитете.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, также задержанный в рамках уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником», госпитализирован по состоянию здоровья.

Сообщения о массовых отравлениях «Боярышником», содержащим метиловый спирт, в Иркутской области начали поступать 16 декабря 2016 года. По данным на 27 декабря, число погибших достигло 77 человек, 16 человек остаются в больницах. В рамках уголовного дела задержаны 23 человека.

Чтобы остановить волну отравлений, главный государственный санитарный врач России Анна Попова запретила на 30 суток розничную продажу любой спиртосодержащей непищевой продукции, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Запрет вступил в силу в понедельник, 26 декабря.

Источник: СК РФ

vademec