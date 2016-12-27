Банк спермы купил банк яйцеклеток

Американская компания California Cryobank, мировой лидер по продаже замороженной спермы и сопутствующих услуг, сливается с Donor Egg Bank USA, одной из крупнейших компаний, занимающихся продажей замороженных яйцеклеток.

О сделке сообщает на своем сайте California Cryobank. Компания не раскрывает сумму сделки, но отмечает, что ее финансируют несколько инвестиционных фондов и один банк. По мнению аналитиков, слияние может заметно ускорить рост в этом секторе.

Сложившееся на рынке половых клеток разделение компаний на «женские» и «мужские» отчасти объясняется вполне банальными факторами. Мужчина может сдавать сперму много раз, без больших проблем, практически в любое время. Забор же донорских яйцеклеток представляет собой процесс гораздо более сложный и комплексный, объясняет Артур Исаев, совладелец Института стволовых клеток человека, которому принадлежит предлагающий россиянам замороженную сперму «Репробанк».

Но в еще большей степени, по мнению Исаева, сперматозоиды и яйцеклетки развела по разным концам рынка криотехнология. Маленькие сперматозоиды замораживать легко, эта технология давно освоена. California Cryobank был создан в 1977 году, а сейчас представлен в большинстве стран мира и продает более 30 тысяч порций замороженных сперматозоидов в год. Для сравнения – американский рынок оценивается в 70 тысяч порций.

Яйцеклетку замораживать намного сложнее: чтобы не образовались кристаллы, ей нужна так называемая витрификация – очень быстрое снижение температуры. Такие технологии были освоены только семь-восемь лет назад.

Donor Egg Bank USA (DEB) был создан в 2011 году и за время своего существования продал лишь 3,5 тысячи комплектов яйцеклеток. DEB предлагает комплексную услугу с гарантией – пациентка может купить со скидкой сразу шесть ЭКО, и если ни одно из них не приведет к рождению живого ребенка, деньги вернут.

В США, по данным Исаева, ежегодно проводится 15–20 тысяч оплодотворений с использованием спермы из криобанков (порций спермы покупают в несколько раз больше – на случай, если понадобится еще одно или несколько оплодотворений). Россия, по оценке Исаева, не очень отстает от Америки – 7-8 тысяч инсеминаций в год при более чем двукратной разнице в количестве населения. Но рынок США более структурирован, а правила игры на нем более четкие. Информация о потенциальных отцах для выбора самого лучшего из них выдается строго дозированно, каждая дополнительная порция требует доплаты или дополнительных переговоров, а фотографии обычно недоступны.

По данным Минздрава, число процедур экстракорпорального оплодотворения, проведенных в России по программе обязательного медицинского страхования, за последние восемь лет увеличилось в 10 раз. Предприниматели уловили тенденцию и активно начали открывать клиники ЭКО, которые работают как на коммерческой основе, так и в системе ОМС. Самый свежий пример – группа компаний РОЭЛ объявила, что вложит 260 млн рублей в строительство Центра репродуктивной медицины в Калининграде.

Источник: California Cryobank

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