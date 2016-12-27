Чем будет заниматься наука в 2017 г. Коммерческие перспективы

В наступающем 2017 г. ожидается значительный прогресс по ряду научных направлений, которые в будущем могут превратиться в перспективные коммерческие технологии.

Редактирование генов

В 2017 г. может быть вынесено решение в патентном споре за правообладание перспективной технологией редактирования генов CRISPR/Cas9. Несколько лабораторий пытаются доказать свое авторское право на технологию и получить соответствующие лицензионные отчисления с будущего многомиллиардного рынка.

Один из разработчиков технологии CRISPR–Cas9 компания CRISPR Therapeutics в октябре зарегистрировала в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, США) форму S-1 в ходе подготовки к первичному размещению акций.

Компания рассчитывает разместить 4,7 млн акций в диапазоне от $15 до $17 за акцию с возможностью продажи дополнительных 705 тыс. акций. Компания начнет торги акциями на бирже Nasdaq под тикером CRSP. Надо отметить, что CRISPR Therapeutics считает технологию CRISPR/Cas9 своей интеллектуальной собственностью, так как одним из основателей компании является Эммануэль Шарпантье, участвовавшая в создании CRISPR. В этой области компания частично конкурирует с Editas Medicine Inc. (EDIT, NASDAQ) и Intellia Therapeutics Inc. (NTLA, NASDAQ).

T-клеточная терапия

В 2017 г. фармацевтические компании могут получить одобрение от FDA на использование технологии CAR-T. Данный тип терапии предполагает использование генетически модифицированных Т-клеток иммунной системы пациента для борьбы с онкологическими заболеваниями. Во время испытаний было зафиксировано несколько летальных случаев, однако эксперты полагают, что это не помешает терапии получить в 2017 г. одобрение в качестве лекарства от лейкемии и лимфомы. Для многих пациентов CAR-T является единственным шансом на спасение.

Главными бенефициарами могут стать фармацевтические компании Kite Pharma (KITE, NASDAQ), которая объявила о готовности утверждать свой препарат KTE-C19, и Novartis (NVS, NYSE).

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