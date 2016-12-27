Результаты международного сравнительного исследования цен на лекарства Чем будет заниматься наука в 2017 г. Коммерческие перспективы » Отменяется государственная регистрация препарата Вудистав Минздравом России принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Вудистав. Вудистав (МНН — Ставудин) — регистрационное удостоверение ЛП-0001195 от 11.11.2011, выдано Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия; капсулы, 30 мг, 40 мг; производство Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия. Министерство здравоохранения РФ приняло решение в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственного препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата. gmpnews

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