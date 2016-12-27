Производитель оборудования INOXPA приобрел 66,67% инжиниринговой компании Berhord A&D

Компания INOXPA – один из ведущих производителей оборудования для синтеза субстанций из нержавеющей стали приобрела 66,67% молдавской инжиниринговой компании Berhord A&D. Данное приобретение является шагом на пути к достижении цели по создании компании, способной разрабатывать проекты и решения для стран СНГ и Восточной Европы, тем самым оказывая поддержку сети продаж INOXPA в этом регионе.

Подобный подход позволит существенно снизить стоимость оборудования Inoxpa для российских потребителей, сохранив при этом европейский уровень качества. Кроме того, этот союз позволит сделать ещё один шаг к гармонизации стандартов производимой компанией продукции с требованиями российских органов сертификации.

Berhord A&D – это компания с 30-летним опытом работы в пищевой и фармацевтической отрасли. За годы успешной производственной деятельности, компания разработала и реализовала множество проектов, в том числе автоматизированные системы CIP/SIP, химические реакторы и диссольверы, водные контуры, специалисты компании имеют опыт автоматизации заводов и выполнение проектов «под ключ». В штате компании более 30 сотрудников высокой квалификации: программисты, монтажники, сварщики, инженеры КИПиА а также специалисты по оформлению технической документации, валидационным процедурам, логистике.

Для INOXPA, это приобретение означает шаг вперед в организации структуры инжиниринговых компаний, способных давать поддержку местной сети продаж и адаптировать установки к специфике каждого рынка.

gmpnews