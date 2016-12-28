Оглашены сроки закладки фундамента азербайджано-иранского фармацевтического завода

Закладка фундамента совместного азербайджано-иранского фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке состоится в январе 2017 года, сказал во вторник в Баку в ходе заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, в церемонии закладки фундамента завода примет участие министр труда и социальной защиты Ирана.

В создание СП по производству лекарственных препаратов будет инвестировано более 30 миллионов долларов.

В рамках этого проекта 21 апреля в Баку иранская компания Darou Pakhsh подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджанской инвестиционной компанией и Azersun Holding. 49 процентов долевого участия в совместном предприятии будет принадлежать иранской стороне, оставшаяся часть будет поделена между Азербайджанской инвестиционной компанией, которая получит 25 процентов, и Azersun Holding (26 процентов).

Завод будет введен в эксплуатацию в течение двух лет. На предприятии будет производиться более 90 наименований лекарственных препаратов, в том числе основные виды лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных и неинфекционных болезней, а также различные виды антибиотиков и обезболивающих.

trend.az