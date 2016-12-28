Найдены перспективные вещества для борьбы с болезнью Альцгеймера

Исследования по созданию эффективного лекарства против болезни Альцгеймера – одного из самых распространённых заболеваний среди людей пожилого возраста – ведутся во всём мире. В 2106 году в журналах Molecular Pharmaceutics и Current Alzheimer Research были опубликованы результаты двух исследований с описанием двух новых молекул, способных оказаться потенциальным лекарством для лечения этой болезни.

В обеих работах был проанализирован нейропротекторный потенциал молекул AVN-211 и AVN-322, которые являются антагонистами серотонинового рецептора 5-HT6R. Ряд последних исследований подтверждает терапевтический потенциал этой мишени в терапии болезни Альцгеймера.

В первом исследовании специалисты из компаний Alla Chem LLC, Avineuro Pharmaceuticals, Inc. и R-Pharm Overseas, Inc. (США) Александр Иващенко и Ян Лавровский вместе с заведующим лабораторией медицинской химии и биоинформатики МФТИ Яном Иваненковым работали над соединением, которое способно подавлять активность серотонинового рецептора 5-HT6R. Аналогичную задачу во втором исследовании Ян Иваненков и Александр Иващенко решали совместно с ещё одним сотрудником МФТИ Марком Веселовым.

Рецепторы 5-HT6R, встроенные в мембрану нервных клеток и способные реагировать на определённые внешние сигналы, рассматриваются многими учёными как перспективные мишени для лекарств против болезни Альцгеймера. Антагонисты к этому рецептору могут облегчать симптомы заболевания в клинике.

Группа учёных исследовала активность, фармакологические свойства, эффективность и токсичность одного из антагонистов этого рецептора – AVN-211. Сначала исследователи провели скрининг на культуре человеческих клеток с рецепторами 5-HT6R и убедились в том, что AVN-211 действительно способен выступать в роли антагониста. Ещё одна серия экспериментов с клеточными культурами продемонстрировала способность вещества распространяться в биологической ткани и позволила получить предварительные данные о его метаболизме, выяснить, что будет происходить с лекарством в организме и в какие биохимические реакции оно может вступать.

После серии тестов на клеточных культурах исследователи провели ряд экспериментов на лабораторных мышах, крысах, а также макаках-резус. Учёные получили данные о фармакокинетике – то есть определили как метаболизируется AVN-211 уже не в пробирке, а в реальном организме. Также была выявлена его фармакодинамика: исследователи проследили за изменением концентрации вещества в крови животных после приёма препарата.

Набор специальных тестов, призванных сымитировать расстройства памяти (например, мышей и крыс учили искать выход из лабиринта, но давали им нарушающий память препарат) показал, что AVN-211, по всей видимости, способен улучшать работу памяти. Кроме того, когда здоровым животным давали новое вещество, они справлялись с обучением в лабиринте более эффективно, чем не получавшие никаких веществ.

Эти данные позволили предположить, что AVN-211 способен справляться с когнитивной дисфункцией, вызванной болезнью Альцгеймера.

Учёные также предполагают, что вещество может быть использовано и для лечения некоторых психических расстройств. Тесты с использованием веществ, вызывающих схожие с психозами симптомы и опыты, показали возможный антипсихотический и анксиолитический (снижающий тревожность) эффект. Антипсихотики назначают психиатры при таких болезнях как шизофрения, а анксиолитики применяются как при тревожных расстройствах, так и в составе комплексного лечения депрессии. Учёные сравнили AVN-211 с таким известным антипсихотиком, как галоперидол, и выяснили, что новая молекула обладает сопоставимым, хотя и менее выраженным, эффектом.

В результате in vitro исследования было выявлено, что молекула действует на 5-HT6R рецептор с более высокой селективностью и эффективностью по сравнению с уже известными соединениями, включая те, которые находятся на стадии клинических испытаний. Эксперименты с лабораторными животными также подтвердили, что AVN-211 обладает крайне низкой токсичностью и высокой эффективностью.

Аналогично был проведен скрининг на культуре человеческих клеток с интересуемым рецептором. Доказано, что молекула является высокоселективным антагонистом.

В рамках исследования In vivo на лабораторных мышах были проведены тесты с обучением животных поиску выхода из лабиринта и тест пассивного избегания (мыши должны запомнить, что участок пола в клетке находится под напряжением), показавшие, что молекула положительно влияет на способность мышей к обучению и память. Результаты исследования мышей, получавших AVN-322 в низких дозах, позволяют сделать вывод:

Молекула гораздо эффективнее существующих антипсихотических веществ.

Фармакокинетика AVN-322 исследовалась на мышах, крысах, собаках и обезьянах. За время 30-дневного приёма у обезьян не было обнаружено никаких токсических побочных эффектов. Впрочем, выявить потенциально опасные эффекты удалось при 180-дневном приёме с большой дозировкой у крыс: наблюдения показали, что вещество при длительном приёме способно провоцировать брахикардию и гипотензию, снижение частоты сердечных сокращений с падением артериального давления. Тем не менее, побочные эффекты AVN-322 гораздо слабее, чем у существующих препаратов.

Основываясь на данных доклинических испытаний можно сделать вывод: AVN-322 также обладает высоким терапевтическим потенциалом. Молекула высокоэффективна, низкотоксична и имеет хороший фармакокинетический профиль – усваивается при пероральном (то есть при приёме внуть) введении и имеет высокую проходимость гемато-энцефалического барьера.

Справка:

Гемато-энцефалитический барьер – физиологический барьер между центральной нервной системой и кровеносной системой, защищающий нервную ткань от вредных компонент, циркулирующих в крови. При этом он способен затруднять доставку многих лекарственных средств.

Всё это позволяет говорить о возможности перехода к клиническим испытаниям, которые призваны проверить безопасность и эффективность веществ для лечения одной из наиболее серьёзных болезней нашего времени.

strf