ФАС выявила картельный сговор при поставках медизделий на 12 млн рублей

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области признало ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» виновными в создании картеля при проведении аукционов на поставку медицинских изделий, хирургического оборудования и ортопедических приспособлений на общую сумму свыше 12 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» заранее разработали «антиконкурентную тактику совместного участия в торгах, направленную на поочередное заключение контрактов по максимальной цене». При участии в аукционах они минимально снижали начальную цену контракта, совершая только по одному так называемому шагу аукциона, который составляет от 0,5% до 5% от начальной цены контракта.

В антимонопольной службе также установили, что участники картеля, несмотря на регистрацию в разных регионах России, участвовали в аукционах с одного IP-адреса. При этом поставщики заключили агентские договоры, согласно которым ООО «Архимед» неоднократно участвовало в торгах от имени ООО «Дельрус-Ч» и подавало ценовые предложения. Таким образом, ООО «Архимед» заранее знало о цене, которую предложит ООО «Дельрус-Ч», и в соответствии с имеющейся информацией выбирало порядок подачи предложений, что предопределяло победителя аукционов.

Реализация картельного соглашения позволила компаниям выиграть торги в семи аукционах и заключить контракты с ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт физиопульмонологии», ГБОУВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь внутренних войск МВД РФ» и МАУ «Клинико-диагностический центр». Торги состоялись в 2014 и 2015 годах.

ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» признаны нарушителями пункта 2 части 1 статьи 11 «Закона о защите конкуренции». При этом они добровольно сознались в сговоре. Согласно действующему законодательству, ООО «Архимед» будет полностью освобождено от административной ответственности, размер штрафа ООО «Дельрус-Ч» будет установлен в минимальном размере.

Ранее ФАС предложила повысить штрафы для должностных лиц и компаний за участие в антиконкурентных картельных сговорах. Соответствующий законопроект, разработанный антимонопольной службой, был одобрен правительством.

Источник: УФАС по Челябинской области

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