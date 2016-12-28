«МираксБиоФарма» стала частью Aeon Corporation Романа Троценко

Компания «МираксБиоФарма», ранее принадлежавшая Mirax Group скандально известного бизнесмена Сергея Полонского, теперь входит в состав Аeon Corporation Романа Троценко, рассказал Vademecum президент «МираксБиоФармы», главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. Сейчас компания собирается построить в Калужской области завод за 3 млрд рублей.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент АО «МираксБиоФарма» Михаил Пальцев 19 декабря заключили соглашение о совместной реализации инвестпроекта по строительству завода на территории ОЭЗ «Калуга», сообщила пресс-служба правительства области. Площадка для строительства расположена в Боровске. Общий объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей, предприятие по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

До сих пор основным владельцем «МираксБиоФармы» считался известный предприниматель Сергей Полонский. «МираксБиоФарма» была зарегистрирована в 2005 году, тогда она являлась частью корпорации Mirax Group Полонского. Бизнесмен был основным владельцем двух фармкомпаний – «МираксБиоФармы» и «ИльмиксГрупп» (до 2011 года – ЗАО «МираксФарма»). По словам Михаила Пальцева, компании всегда работают в связке: «МираксБиоФарма» занимается производством лекарств, а «ИльмиксГрупп» – их выводом на рынок.

С 2008 года у Полонского начались серьезные проблемы: остановились продажи квартир и апартаментов Mirax Group, позже бизнесмен уехал в Камбоджу, его проекты перешли к партнерам и банкам-кредиторам. В мае 2015 года Камбоджа выдала Полонского России, и бизнесмен был арестован. В октябре 2015-го ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и в хищении денежных средств.

Контрольные доли в «МираксБиоФарме» и «ИльмиксГрупп» несколько лет назад перешли к структурам Aeon Corporation Романа Троценко, утверждает Пальцев. В состав корпорации входят аэропортовый холдинг «Новапорт», Московский судостроительный и судоремонтный завод и другие предприятия. Троценко занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $750 млн. В Aeon Corporation не ответили на запрос Vademecum. Источник, близкий к компании, подтвердил, что «МираксБиоФарма» и «ИльмиксГрупп» входят в структуру Aeon. Кроме того, корреспондент Vademecum нашел в интернете новый сайт корпорации, где в разделе «Проект «Фарма» рассказывается про «ИльмиксГрупп».

К Роману Троценко перешли не только доли Сергея Полонского в фармацевтических проектах. Так, в 2013 году Aeon Corporation досталась недостроенная Полонским башня «Федерация» в «Москва-Сити». Источник газеты «Ведомости» тогда говорил, что Aeon выкупила часть проектов группы Potok (бывшая Mirax Group). В общей сложности за долю в Potok компания Aeon Corporation заплатила $100 млн, рассказывали источники «Ведомостей». Сам Полонский факт совершения сделки не признавал и пытался оспорить ее в Лондонском суде.

Адвокат Сергея Полонского Алексей Цаплин в разговоре с Vademecum заявил, что бизнесмен продолжает оставаться совладельцем «МираксБиоФармы». В ЕГРЮЛ указаны данные о владельцах компании на 2005 год: 45% у Сергея Полонского, по 25% у Екатерины Пальцевой и Всеволода Киселева, 5% – у Артура Кириленко. По словам Михаила Пальцева, его дочь Екатерина и Всеволод Киселев остаются совладельцами этой компании. Совладельцы АО «ИльмиксГрупп» в ЕГРЮЛ указаны по состоянию на 2003 год: 45% у Полонского, по 12,5% у Екатерины Пальцевой, Всеволода Киселева, Николая Дурманова и Евгения Северина, 5% – у Артура Кириленко.

В портфель «МираксБиоФармы» и «ИльмиксГрупп» входят БАДы, препараты для профилактики онкологических заболеваний, лекарства для лечения и профилактики женских заболеваний и другие. По расчетам DSM Group, Индипол от «ИльмиксГрупп» входит в ТОП15 самых продаваемых БАДов. В декабре 2015 года «МираксБиоФарма» получила сертификат GMP на производственную площадку в Химках. По данным СПАРК, выручка «МираксБиоФармы» в 2015 году составила 283,5 млн рублей, чистая прибыль – 1,5 млн рублей. Выручка АО «ИльмиксГрупп» в 2015-м – 834,3 млн рублей, а чистая прибыль – 104,7 млн рублей.

Михаил Пальцев занимает должность главного ученого секретаря Президиума Российской академии наук. В январе 2016 года он стал генеральным директором одной из старейших частных клиник – ОАО «Моситалмед». Миноритарный акционер «Моситалмеда» страховая компания «МАКС» пыталась оспорить назначение Пальцева на должность генерального директора «Моситалмеда», однако ее апелляционная жалоба не была удовлетворена.

vademec