66% онкобольных в Китае покупают лекарства нелегально

Из-за высоких цен на оригинальные препараты две трети китайских пациентов с онкологическими заболеваниями вынуждены покупать необходимые лекарства нелегально.

По данным Reuters, в 2015 году две трети онкологических пациентов в Китае признались в том, что покупали не разрешенные для использования в стране дешевые аналоги оригинальных лекарств. Обращаться к нелегальным каналам сбыта их заставляют высокие цены на онкопрепараты: разница в стоимости дженериков и оригинальных медикаментов здесь может составить 13 раз. Кроме того, пациенты жалуются на отсутствие доступа к качественной медицинской помощи, которая выражается в том числе в обеспечении современными лекарственными средствами: в то время как новые препараты уже получили одобрение в США и Великобритании, в Китае этот процесс задерживается на пять – семь лет. Для многих пациентов это время ожидания является критичным.

Такие пациенты нередко становятся членами так называемых клубов покупателей – неформальных пациентских организаций, которые помогают приобрести необходимые лекарства на «сером» рынке по более доступным ценам – чаще всего привозят дженерики из Индии или Бангладеш. Несмотря на то что подобная деятельность преследуется по закону, она, тем не менее, находит понимание у врачей.

Проблемой необоснованно завышенных цен на патентованные оригинальные препараты обеспокоены и в китайском Минздраве: ранее регулятор поддержал новую систему лекарственных закупок, в рамках которой зарубежным компаниям пришлось снизить цены на свои препараты. Также китайские власти обещали ускорить процедуру одобрения новых лекарств.

Проблема доступности лекарств от рака, ВИЧ и гепатитов существует не только в Китае. Аналогичные трудности испытывают граждане США (в Штатах зарегистрированы самые высокие цены на онкопрепараты), Индии (стоимость курса терапии оригинальными препаратами в этой стране достигла показателя в 313% от ВВП на душу населения).

По прогнозам британской маркетинговой компании GBI Research, через пять лет Китай может стать крупнейшим рынком для дженериковых препаратов, опередив США. Это будет связано с увеличением расходов на охрану здоровья, ростом численности среднего класса и более широким распространением заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни, таких как ожирение и диабет.

Источник: Reuters

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