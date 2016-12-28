Решение по спиртосодержащим лекарствам отложено до января

В настоящее время вопрос реализации спиртосодержащих лекарств по рецепту прорабатывается несколькими органами исполнительной власти, в январе будет принята оптимальная схема регулирования, сообщил пресс-секретарь Минздрава РФ Олег Салагай.

После новогодних праздников специальная комиссия Минздрава должна также проверить список жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП) на наличие в нем спиртосодержащих средств, обещала ранее глава ведомства Вероника Скворцова.

Работа по регулированию оборота спиртосодержащей продукции в аптеках была начата еще в 2014 году: тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ограничить объем тары выпускаемых спиртосодержащих настоек и перевести их в разряд рецептурных. Обеспокоенность ростом потребления таких препаратов в качестве аналогов алкогольных напитков в разное время проявлял и Минздрав: год назад ведомство предложило отпускать спиртосодержащие лекарства, в том числе настойки пустырника, боярышника и валерьянки, только по рецепту.

Обсуждение этой темы вновь оживилось после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области, из-за которого скончались 77 человек.

Источник: ТАСС

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