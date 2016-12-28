Концерн Романа Авдеева получил 10% аптечной сети «36,6»

Концерн «Россиум» банкира Романа Авдеева после допэмиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6», проведенной для слияния с группой «А5», получил 10,08% объединенной компании, говорится в отчете об итогах размещения. Фонд Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited стал владельцем 13,73% аптечной сети.

Контроль в компании сохранила кипрская Palesora Limited, сообщил Vademecum представитель аптечной сети «36,6».

Бенефициарами Palesora Limited являются Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Темур Шакая и Игорь Жибаровский. Пакет принадлежит Palesora напрямую (37,18%) и через «Национальный расчетный депозитарий» (всего – 39,01%). Также через «Национальный расчетный депозитарий», по словам представителя группы, долей в «36,6» владеет американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance. Он не уточнил текущую структуру собственности подробнее: как сообщалось ранее, Walgreens приобрел 15% аптечной сети «36,6» в обмен на свое оптовое подразделение Alliance Healthcare Russia.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» закрыло сделку по слиянию с группой «А5» на прошлой неделе. В ходе допэмиссии компания разместила 1,35 млрд акций. По состоянию на 28 декабря капитализация ПАО «Аптечная сеть 36,6» составляет 9,9 млрд рублей.

Группа «36,6» – крупнейший игрок аптечного рынка России. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года» объединенная с «А5» компания заняла первое место с выручкой 21,3 млрд рублей и долей рынка 4,55%.

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