Sanofi судится с Novo Nordisk в США

Французская фармацевтическая компания Sanofi направила иск в Окружной суд штата Нью-Джерси против датской Novo Nordisk, обвинив ее в ложной информации относительно доступности своих противодиабетических препаратов в США, сообщает агентство Reuters.

По словам истца, в своих рекламных материалах Novo Nordisk утверждает, что препараты Lantus и Toujeo перестанут быть доступными многим американским пациентам с января 2017 г., поскольку компания по управлению льготным обеспечением лекарствами CVS Caremark отказалась покрывать их стоимость. В связи с этим датская компания призывает пациентов переходить на ее препарат Tresiba.

Sanofi требует возмещения ущерба, сумма которого не разглашается, и отзыва рекламных материалов по Tresiba.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»