AstraZeneca и Eli Lilly расширяют сотрудничество в области лечения болезни Альцгеймера

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Eli Lilly расширяют сотрудничество в области разработки препарата для лечения болезни Альцгеймера MEDI1814, сообщает Pharmacy Times.

В настоящее время препарат проходит I фазу клинических исследований. Расширение основано на уже существующем сотрудничестве, связанном с разработкой экспериментального перорального препарата для лечения болезни Альцгеймера AZD3293 — ингибитора β-секретазы (BACE), находящегося на III фазе клинических исследований.

MEDI1814 селективно связывает бета-амилоид из 42-х пептидных остатков (Aβ42). Цель препарата – уменьшить уровень пептида. Это может замедлить прогрессирование заболевания.

В феврале 2014 года в США AstraZeneca начала I фазу клинических исследований, в которых приняли участие 242 человека с легкой и умеренной степенью болезни Альцгеймера. В исследовании оценивалось действие MEDI1814 по сравнению с плацебо.

Исследование, завершившееся в сентябре 2016 года, продемонстрировало безопасность и переносимость MEDI1814 пациентами с легкой и умеренной формами заболевания. Тем не менее, результаты исследования пока не были опубликованы.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»