Фармкомпании все чаще нанимают на работу сотрудников Управления по борьбе с наркотиками

В течение последнего десятилетия фармацевтические компании, которые производят или продают обезболивающие лекарственные средства, наняли на работу несколько десятков чиновников высшего уровня из Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), cообщается в исследовании, проведенном The Washington Post.

Такое положение дел стало следствием политики DEA, нацеленной на борьбу с растущей опиоидной зависимостью. В 2005 году DEA начало принимать жесткие меры в отношении компаний, которые распространяли обезболивающие средства, такие как оксикодон, в клиники и аптеки.

С тех пор фармкомпании и их адвокатские фирмы наняли по меньшей мере 42 чиновника из DEA, 31 из которых – сотрудники подразделения, отвечающего за регулирование отрасли.

По словам бывшего начальника отдела планирования Управления национальной политики в области контроля над наркотиками (ONDCP) Джона Карневейла, данная ситуация связана со стратегией фармкомпаний «нанимать на работу людей, которые представляют собой для них наибольшую головную боль». Они понимают, как работает DEA, и могут посоветовать, как не выходить за рамки стандартов.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»