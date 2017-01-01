Липецкая «Рафарма» задолжала сотрудникам более 4 млн рублей

Прокуратура Липецкой области выявила нарушение прав работников липецкого подразделения фармкомпании «Рафарма», которое задолжало своим сотрудникам более 4,1 млн рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку работодатель добровольно не погасил имеющуюся задолженность, прокурор обратился в суд в интересах 86 работников с требованием о принудительном взыскании в их пользу начисленной, но не выплаченной заработной платы за ноябрь текущего года», – говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении компании также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), которая предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В середине декабря 2015 года стало известно о том, что генеральный директор липецкой «Рафармы» Тимофей Петров в скором времени покинет компанию. Решение о том, кто займет его место, совет директоров «Рафармы» примет в январе 2017 года.

Завод компании «Рафарма» был запущен на территории особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» Липецкой области в 2014 году. Компания выпускает антибиотики, противоопухолевые и другие препараты. Предприятие строилось на деньги Внешэкономбанка, вложившего в проект свыше 100 млн евро. По данным СПАРК, в 2015 году выручка АО «Рафарма» составила 584 млн рублей, чистый убыток – 1,3 млрд рублей.

Источник: Прокуратура Липецкой области

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