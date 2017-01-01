Онищенко: Валокордин уже давно никому не помогает

Валокордин не относится к эффективным препаратам, есть более эффективные лекарства, «поэтому если его продажу ограничат, то ничего страшного не произойдет», – заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин. Он не помогает, есть другие хорошо действующие препараты… Уже есть замена, это раньше их не было. И это можно запретить», – рассказал Онищенко журналистам в среду, 27 декабря.

Онищенко отметил, что многие настойки можно выпускать не как спиртосодержащие препараты, а в форме таблеток.

«Пустырник можно производить в таблетках, зайдите в аптеку, есть пузырек пустырника, а есть таблетка пустырника», – пояснил он.

Работа по регулированию оборота спиртосодержащей продукции в аптеках была начата еще в 2014 году: тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ограничить объем тары выпускаемых спиртосодержащих настоек и перевести их в разряд рецептурных. Обеспокоенность ростом потребления таких препаратов в качестве аналогов алкогольных напитков в разное время проявлял и Минздрав: год назад ведомство предложило отпускать спиртосодержащие лекарства, в том числе настойки пустырника, боярышника и валерьянки, только по рецепту.

Широкое обсуждение проблемы продажи спиртосодержащих настоек без рецепта началось после массового отравления «Боярышником» жителей Иркутской области, из-за которого скончались 77 человек. По словам пресс-секретаря Минздрава РФ Олега Салагая, вопрос реализации спиртосодержащих лекарств по рецепту прорабатывается несколькими органами исполнительной власти и будет решен в январе.

Источник: РИА Новости

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