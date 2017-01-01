Власти США одобрили покупку St. Jude Medical для Abbott

Американская фармкомпания Abbott Laboratories получила от антимонопольных органов США одобрение своей сделки по приобретению производителя медизделий St. Jude Medical за $25 млрд.

Для получения соответствующего разрешения Abbott пришлось продать японской компании Terumo два своих бизнеса, специализирующихся на производстве устройств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Reuters со ссылкой на Федеральную торговую комиссию США (FTC). В противном случае, по мнению регулятора, поглощение St. Jude за $25 млрд могло нарушить условия конкуренции.

На аналогичных условиях сделка была одобрена в ноябре европейским регулятором.

В Abbott рассчитывают, что покупка St. Jude Medical укрепит ее позиции в конкурентной борьбе с такими гигантами, как Medtronic и Boston Scientific. В компании уверены, что сделка позволит увеличить чистую прибыль на акцию уже в первый год после ее завершения. Сосредоточиться на бизнесе в сфере устройств для коррекции сердечно-сосудистых заболеваний Abbott также поможет недавняя продажа подразделения медицинской оптики компании Johnson&Johnson.

Abbot Laboratories – американская фармацевтическая компания, созданная в 1888 году. Abbott специализируется на производстве лекарств для лечения рака, воспалений, гинекологических нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики. Объем продаж компании в 2015 году достиг $20,4 млрд, а прибыль – $4,4 млрд.

St. Jude Medical – американская компания, основанная в 1976 году. St. Jude занимается созданием, производством и дистрибуцией кардиологических медицинских изделий, в том числе электрокардиостимуляторов, изделий для абляции, нейромодуляции, искусственных клапанов сердца. В 2015 году чистая выручка St. Jude Medical составила $5,5 млрд.

Источник: Reuters

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