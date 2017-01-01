Скворцова: начались исследования первого отечественного таргетного онкопрепарата

Первый отечественный таргетный онкологический препарат PD-1 показал «фантастические» результаты в терапии рака кожи (метастазирующих меланом), сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Идет вторая фаза испытаний первого отечественного препарата… Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом», – заявила она, отметив, что сейчас препарат называется PD-1, а потом получит другое торговое наименование.

Сквороцова надеется, что препарат станет доступен для пациентов через один — два года.

«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», – подчеркнула министр. При этом министр не уточнила ни механизм действия лекарства, ни название компании-разработчика.

Как сообщил в марте текущего года главный внештатный онколог Минздрава РФ Михаил Давыдов, в России современные таргетные препараты в онкологии получают от 2% до 5% пациентов.

Источник: Телеканал «Россия 24»

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