В России в 2016 году зарегистрировали более 400 отечественных лекарств

Две трети лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ в этом году, отечественного производства, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Только за текущий год, неполный еще, мы зарегистрировали новых более 650 лекарственных препаратов в нашей стране. Самое важное – из них 420 отечественного производства», — сказала Скворцова.

Она пояснила, что изначально ранее был взят вектор на импортозамещение и самодостаточность России в сфере производства лекарственных препаратов.

«Буквально за последние три года у нас в 2,5 раза увеличилась доля отечественных препаратов», — сказала она.

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РИА Новости