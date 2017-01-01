Голодец: доля отечественных лекарств в России выросла до 76%

Российская фармацевтическая отрасль достигла серьезного уровня импортозамещения и показала свою состоятельность на фармацевтическом рынке. По словам вице-премьера Ольги Голодец, доля отечественных препаратов на российском рынке за последний год выросла до 76%.

«Что на самом деле серьезного произошло на нашем рынке – это серьезный процент импортозамещения. Вот фармацевтическая отрасль показала свою состоятельность на нашем рынке», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, российские власти постоянно «мониторят лекарства самого дешевого сегмента – до 50 рублей, и на сегодняшний день мы на уровне правительства приняли решение их не индексировать, потому что они есть в наличии».

«Мы постоянно работаем и с производителями – когда мы отслеживаем дешевый ценовой сегмент, постоянно работаем с Минпромторгом, потому что они часто выходят с инициативами по повышению цены… Как только мы видим, что есть угроза тому или иному наименованию, мы сразу начинаем говорить о субсидиях, тут же обращаемся к производителям», – рассказала Голодец.

Как сообщил в середине декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отечественные производители удовлетворяют 65–70% внутреннего спроса на лекарства и 77% спроса на важнейшие и жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП).

Источник: Россия 24

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