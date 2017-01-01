Со склада в Подмосковье украли лекарства на 11 млн рублей

Полицейские задержали четверых подозреваемых, которые украли со склада в Московской области фармацевтическую продукцию стоимостью 11 млн рублей.

«Злоумышленники, используя сеть Интернет, взламывали аккаунты компаний, занимающихся автоперевозками, и под видом официальных перевозчиков получали заказы от различных фирм, после чего отправлялись на склад, где по поддельным документам загружали и вывозили товар. Таким образом участники группы похитили со склада, расположенного на территории Московской области, фармацевтическую продукцию на сумму около 11 млн рублей», – передает пресс-служба МВД.

Подозреваемые – жители Республики Башкортостан в возрасте от 31 до 34 лет, временно проживающие на территории Московского региона.

По данным МВД, задержанные также причастны к совершению аналогичных преступлений, ущерб от которых составил более 7 млн рублей.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – пояснили в пресс-службе МВД.

В сентябре текущего года сообщалось о том, что пятеро злоумышленников в масках попытались ограбить психиатрическую больницу на юге Москвы, однако, не обнаружив ценностей в сейфе, скрылись.

Источник: МВД России

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