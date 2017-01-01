Брюн предложил тестировать на алкоголизм при приеме на работу

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил расширить программу тестирования на алкоголизм при трудоустройстве.

«Есть хороший опыт с Новолипецким металлургическим заводом, где мы тестируем потенциальных рабочих при поступлении на работу на злоупотребление алкоголем, у нас есть маркер на злоупотребление. Такой пилот уже происходит, мы планируем в дальнейшем эту тему развивать», – заявил он.

По его словам, эта работа очень важна, поскольку «в рабочих коллективах, особенно там, где мужское население работает, до 20% лиц, которые или страдают алкоголизмом, или злоупотребляют алкоголем».

Брюн также рассказал, что с 2017 года может вступить в силу законопроект, в соответствии с которым всех водителей, лишенных решением суда водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, будут в обязательном порядке ставить на учет в наркологических клиниках.

«Продолжается проблема с пьяными водителями. Несмотря на меры, принимаемые МВД, пьяных водителей меньше не становится. Мы в свое время предложили, и сейчас этот проект рассматривается в правительстве, чтобы все пьяные водители, лишенные по суду права управления транспортным средством, параллельно находились на учете в наркологическом учреждении и подтверждали свою трезвость», – заявил он.

Брюн подчеркнул, что Минздрав имеет все технические возможности для осуществления этого проекта.

«Если эта мера войдет в силу, а я надеюсь, в следующем году это произойдет, у нас появится инструмент контроля над людьми, которые безответственно относятся к управлению транспортным средством», – добавил он.

В августе 2015 года Минздрав России разработал законопроект о принудительном лечении от алкоголизма пьяных водителей.

Согласно законопроекту, суд может обязать водителя, совершившего правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и медицинскую реабилитацию от алкоголизма, наркомании или токсикомании.

Источник: ТАСС

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