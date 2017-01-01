Британия профинансирует доставку лекарств с помощью дронов в Танзании

Британское правительство намерено поддержать программу по доставке крови и медикаментов с помощью дронов в Танзании.

Беспилотные летательные аппараты помогут решить проблему обеспечения медикаментами жителей труднодоступных районов страны, особенно в период сезонных наводнений, когда доставка экстренной медицинской помощи на автомобилях и мотоциклах становится невозможной, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство международного развития Великобритании (DFID).

«Великобритания активно инвестирует в передовые технологии для решения глобальных проблем современности, таких как пандемии, неотложная медицинская помощь и реагирование на чрезвычайные ситуации», – пояснили в пресс-службе министерства.

Реализация проекта «лекарственных дронов», запуск которого ожидается в начале 2017 года, необходима в первую очередь для спасения жизни новорожденных и их матерей: одной из наиболее частых причин материнской смертности в Танзании является потеря крови во время родов. С помощью дронов DFID рассчитывает ежегодно оказывать поддержку при более чем 50 тысячах родов. Дроны могут перевозить до 1 кг предметов медицинского назначения, сократив при этом сроки доставки со 110 минут, которые в среднем занимает автоперевозка, до 19 минут.

Первый опыт доставки лекарств с помощью дрона был проведен летом 2015 года в США. Тогда австралийский беспилотник Flirtey доставил медикаменты из аптеки в больницу.

Источник: Reuters

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