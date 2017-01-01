В Минздраве предложили ввести госмонополию на спирт для лекарств

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о необходимости введения госмонополии на продажу спирта для производства лекарств и косметики. Такое заявление Брюн сделал в ходе пресс-конференции 29 декабря.

«Надо ставить вопрос о том, чтобы весь аптечный, парфюмерный, косметический алкоголь закупался бы в госмонополии, где было бы понятно, что есть контроль за качеством», – заявил он.

Брюн подчеркнул, что метиловый спирт, от отравления которым в Иркутске скончались 76 человек, невозможно отличить по вкусу или запаху.

«Органолептически и этанол, и метанол пахнут одинаково, на вкус одинаковы. Единственная возможность – покупать в проверенном месте и, конечно, по цене. Чем дороже алкоголь, тем меньше вероятность, что там есть какой-то неправильный спирт. Дело в том, что самое дорогое в любом напитке – это система очистки. Сам спирт стоит копейки», – пояснил Брюн.

В понедельник, 19 декабря, состоялось заседание правительства, на котором премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе разговора с представителями МВД потребовал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей. На следующий день Правительство России поручило Министерству внутренних дел и Министерству финансов принять меры по совершенствованию контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.

Источник: РИА Новости

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