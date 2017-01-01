В ЕАО возбудили уголовное дело о хищении 53,8 млн рублей у Красного Креста

Следственный комитет РФ по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело о мошенничестве при поставках медоборудования для регионального отделения Красного Креста.

По данным следствия, в 2013 году Красный Крест заключил с несколькими коммерческими фирмами договоры на общую сумму 102,7 млн рублей на поставку флюорографов, аппаратов рентгена и УЗИ экспертного класса для медучреждений, пострадавших от масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. Однако один из поставщиков свои обязательства по договору не выполнил.

«В адрес региональной общественной организации «Российский Красный Крест» не поступило медицинское оборудование на сумму 53,8 млн рублей, а денежные средства были похищены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

В мае 2015 года по подозрению в мошенничестве при закупке медоборудования в ЕАО были отстранены от должности начальник регионального Управления здравоохранения Александр Мацанов и его заместитель Наталья Градусова. По версии следствия, чиновники присвоили 17 млн рублей бюджетных средств, закупая медтехнику для онкодиспансера по завышенной цене.

Источник: Прокуратура ЕАО

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