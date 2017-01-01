Готовые решения для фармацевтической и биофармацевтической промышленности от Merck KGaA

Компания Merck KGaA, один из мировых лидеров в области Life Science, предлагает готовые решения для фармацевтической и биофармацевтической промышленности. Портфолио компании включает в себя все необходимое оборудование и расходные материалы как для процессов культивирования (одноразовые биореакторы CellReady, синтетические питательные среды CellVento), так и для дальнейшего выделения целевых субстанций (промышленная фильтрация, препаративная хроматография, одноразовые технологии Mobius) и производства готовых лекарственных форм (стерилизующая фильтрация, одноразовые системы для розлива) в полном соответствии с требованиями GMP. Линейка сервисов Provantage для биофармацевтической индустрии, включающая в себя разработку всех стадий технологического процесса, начиная со скрининга и селекции экспрессионных клонов и заканчивая трансфером готовых технологий производства, обеспечивает максимально быстрый выход на рынок иновационных биопрепаратов.

Еще одним из направлений компании Merck является производство лабораторных систем для получения чистой и сверхчистой воды. Благодаря непрерывному совершенствованию технологий очистки и 20-ти летнему опыту валидации, системы очистки Milli-Q стали «стандартом» водоподготовки в фармацевтических лабораториях. Сертифицированные инженеры компании обеспечивает всестороннюю сервисную и техническую поддержу, которая включает гарантийное и постгарантийное обслуживание, валидацию и ревалидацию оборудования, а также решение технических вопросов, связанных с использованием оборудования Merck в лаборатории, функционирующей по стандартам GLP.

gmpnews