Доля белорусских лекарств на внутреннем рынке достигла 54%

Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко во время посещения РНПЦ «Мать и дитя» в ходе республиканской благотворительной акции «Наши дети».

Каждая серия и партия лекарств при допуске на рынок проходит контроль качества, подчеркнул вице-премьер. «Надо дальше развивать свою промышленность. В прошлом году у нас было 52% отечественных лекарственных средств, в этом году процента 54», — сказал он.

Василий Жарко отметил, что с марта «мы цены на отечественные лекарственные средства держим». «В последние полгода взялись за ценообразование импортных лекарственных средств», — сказал он. С локализацией производства цены на зарубежные лекарства снижались бы, добавил он. Стоимость лекарств, произведенных в республике и в странах Евросоюза, значительно разнится.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать повышения цен на лекарственные средства, Василий Жарко отметил:

«Ниже себестоимости не будешь продавать. Чтобы развиваться и реализовывать задачи по освоению новых лекарственных средств, по расширению производства, должна быть прибыль. А если брать кредиты, то кредиты надо погашать. Рентабельность не может быть нулевой. Хоть рентабельность небольшая — 10-12%, она позволяет и возвращать кредитные средства, и развиваться предприятиям», — сказал он.

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