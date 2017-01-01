Фармасинтез: 20 лет сохраняем жизни!

Об уникальном производстве лекарственных препаратов, созданном в Иркутске, на страницах свежего номера журнала «Регионы России» рассказывает генеральный директор АО «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Фармасинтез: 20 лет сохраняем жизни!

АО «Фармасинтез» давно стало синонимом высокого качества и передовых технологий. На сегодняшний день это компания с успешной 20-летней историей. Об ее истории и нынешних современных технологиях нашему журналу рассказываетгенеральный директор Викрам Пуния.



— Уважаемый господин Викрам Пуния, расскажите об истории создания Вашей компании. Что побудило Вас заняться именно производством инновационных медицинских препаратов, спасающих жизни миллионам людей по всей планете?

История компании началась в 1997 году, в Иркутске. Осознав всю фундаментальность фармацевтического бизнеса и огромную потребность населения страны в социально значимых препаратах, я решился на собственное производство лекарственных средств. Начав с нуля, мы построили первый завод с современным и высокотехнологичным оборудованием. Я оказался прав, мы быстро окупили вложенные средства и стремительно начали развивать процесс импортозамещения. С тех пор я никогда не думал останавливаться и сегодня мы имеем уже 5 заводов, с общей штатной численностью свыше 1.5 тыс человек и товарооборотом 10 млрд.руб. Наша миссия за все это время не изменилась: создавая лекарства, мы помогаем людям сохранить жизнь!

На наших производственных площадках специалисты работают не только по российским стандартам, но и имеют высокую квалификацию в работе по международным стандартам GCP, GLPи GMP. За многолетнюю историю, у нас сложилась профессиональная команда, имеющая успешный опыт в разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, заболевания крови. Мы ответственно подходим к своей работе, ведь на карту поставлены человеческие жизни и здоровье нации в целом. За последние 4 года нашей компанией были разработали новые химические молекулы для борьбы с ВИЧ-инфекцией и гепатитом. АО Фармасинтез подошла к этой проблеме комплексно, наши производственные мощности позволяют обеспечить ВИЧ-инфицированных пациентов всей страны полным спектром лекарственных препаратов высокого качества и по доступным ценам!

— Что сегодня представляет собой АО «Фармасинтез»? Какие предприятия входят в состав компании? Насколько успешно, на Ваш взгляд, осуществляется сотрудничество компании с федеральными и региональными органами власти Российской Федерации, крупнейшими медицинскими центрами, специализирующимися на профилактике и лечении туберкулеза, ВИЧ и рака? Особенно интересно Ваше сотрудничество с Главой и Правительством Москвы и Губернатором и минздравом Иркутской области – вашими постоянными партнерами.

Фармасинтез давно стал синонимом высокого качества и передовых технологий. На сегодняшний день это компания с успешной 20-летней историей. Мы входим в топ-10 фармацевтических производителей и топ-3 самых быстроразвивающихся фармацевтических компаний на рынке России. Производим свыше 42% всех противотуберкулезных препаратов и 45% антиретровирусных препаратов в стране, что позволяет нам занимать лидирующие позиции по поставкам медикаментов в госучреждения. Мы вкладываем в исследования ежегодно до 500 млн. рублей. АО «Фармасинтез» имеет три патента на оригинальные препараты. К 2020 году мы планируем поставлять свои лекарственные средства в десятки стран мира. Велика заслуга в этом Минпромторга, работа которого направлена на поддержание российских фармацевтических компаний и вывода их на мировой рынок. География наших производственных мощностей достаточно обширна: Иркутск, Братск, Уссурийск, Тюмень, Санкт-Петербург. На наших заводах выпускается порядка 113 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы, ампулы, сухие стерильные порошки и растворы для инъекций. АО Фармасинтез выступает инициатором конструктивного диалога между властью, бизнесом, медицинским и научным сообществом. Без государственной поддержки было бы невозможно достигнуть такого прогресса. Огромная благодарность Правительству Москвы, Минздраву, Минпромторгу, губернаторам Иркутской и Тюменской областей за то, что продолжают поддерживать наши проекты и принимают активное участие в субсидировании и реализации программы «Развития фармацевтической и медицинской промышленности». Благодаря мерам господдержки, компания «Фармасинтез» содействует развитию здравоохранения и фармацевтической промышленности в России, а также способствует повышению доступности инновационных препаратов, предназначенных для лечения социально-важных нозологий: ВИЧ / СПИДа, онкологических заболеваний и туберкулеза.

— Несмотря на территориальную удаленность, в Вашей компании большой и дружный коллектив, видно, что Вашим сотрудникам действительно нравится их работа. Расскажите подробнее о коллективе и лучших специалистах АО «Фармасинтез».

Как говорил Генри Форд: «Заберите у меня мои деньги, заводы, станки и фабрики, но оставьте мне моих людей – и вскоре мы создадим заводы лучше прежних».Я готов подписаться под этой фразой, и я уверен, что моя команда- это мой лучший ресурс. Кадры- это особая тема, она очень актуальна для России. На протяжении 20 лет нам пришлось подготавливать специалистов, мы и сейчас продолжаем наращивать кадровый потенциал и обучаем сотрудников. Хороший менеджмент -это залог успеха. Например, за последние 5 лет я находился на заводе во Владивостоке 4 дня, но это не является помехой для успешного функционирования и роста наших мощностей на 50% в год. Я ощущаю ответственность перед своими сотрудниками, ведь они самое ценное, что у меня есть!

— Господин Пуния, расскажите, какими разработками компании Вы особо гордитесь и почему? Что Вы считаете главным достижением для себя лично и Вашей компании за прошедший год? Какие инновационные медицинские препараты планирует представить Ваша компания специалистам и широкой общественности в 2017 г.? Как, на Ваш взгляд, будет развиваться компания в ближайшие 5 лет?

Главная наша заслуга-это тысячи спасенных жизней! В планах увеличение номенклатуры производимых АРВ- препаратов и расширение спектра выпускаемых антибиотиков. Также основной задачей стоит экспорт лекарственных препаратов в десятки стран мира. Для реализации этих планов компания инвестирует около 5 млрд. рублей в развитие собственных производственных мощностей. Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года задает нам динамичный курс на увеличение производства качественных отечественных препаратов и вывод на рынок инновационных отечественных препаратов нового поколения. Фармасинтез приветствует инициативу Минпромторга по поддержке компаний, осуществляющих производство лекарственных средств в России по полному циклу. Это способствует росту отечественной фармпромышленности и увеличивает ее инвестиционную привлекательность.

Разработка инновационных лекарственных препаратов и внедрение их в производство является основным приоритетом компании. АО Фармасинтез заканчивает клинические исследования инновационного лекарственного препарата СЕРОГАРД для профилактики спаечной болезни. 70-90% операций на брюшной полости завершается формированием спаек, что существенно ухудшает качество жизни и даже имеет смертельно опасные осложнения. Также в продуктовом портфеле компании инновационный препарат ПЕРХЛОЗОН для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. В 2015 году препарат включен в список ЖНВЛП, подтвердив высокую эффективность и безопасность.

В 2016 году мы закончили строительство и запустили завод полного цикла по производству субстанций в Братске. Завершается строительство уникального онко-завода в Санкт-Петербурге. Также было зарегистрировано 8 новых препаратов. Товарооборот компании Фармасинтез достиг 10 млрд. руб. В ближайшие пять лет мы ставим себе цель-стать лидерами фармотрасли в России. Мы продолжим обеспечивать граждан страны высококачественными социально значимыми препаратами, а также планируем выйти на международный рынок. Цель моего бизнеса — это рост и развитие! И я всегда стремлюсь вперед, и выхожу на новый уровень в своем деле!

— Впереди – новогодние праздники. Что Вы можете пожелать всем нашим читателям – жителям российских регионов и ряда зарубежных стран, в наступающем году?

От себя лично и от компании «Фармасинтез» поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Новый год — особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Пусть 2017 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами. Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!

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