Ринсулин® стал лидером на российском рынке генно-инженерных инсулинов

В 3 квартале 2016 года, по данным IMS, Ринсулин® занял 1-е место на рынке генно-инженерных инсулинов человека по объему продаж. Доля «ГЕРОФАРМ» в натуральном выражении составила 23%, сообщает пресс-служба компании.

В течение последних трех лет объем рынка генно-инженерных инсулинов остается стабильным. Помимо «ГЕРОФАРМ» его делят между собой зарубежные и российские производители: компания Лилли, Ново Нордиск, Фармстандарт, Санофи-Авентис, Медсинтез, Биотон. Закупка препаратов осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов для льготного обеспечения и госпитального сегмента.

Рост доли «ГЕРОФАРМ» на рынке генно-инженерных инсулинов произошел за счет увеличения продаж препаратов в ряде ключевых регионов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Курская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и др. Большую часть в объеме закупок составили картриджи — в третьем квартале был установлен абсолютный рекорд — 195 тыс. упаковок.

В настоящее время система государственных закупок в большинстве регионов совершенствуется, и торги проводятся в соответствии с законодательством, что является залогом равного доступа всех участников на рынок. «ГЕРОФАРМ-Био» сегодня единственное предприятие, которое осуществляет производство инсулина по принципу полного цикла на территории РФ. Максимальная глубина локализации позволяет достигнуть снижения в аукционных торгах до 40% от изначальной стоимости лота.

Сегодня производственная мощность предприятия позволяет обеспечить 30% потребности РФ в инсулинах. После запуска в эксплуатацию нового завода в Пушкине в 2018 году совокупная мощность действующего производства в Московской области и нового предприятия будет достаточна для полного обеспечения потребности жителей России в инсулине

gmpnews