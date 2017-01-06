Один препарат под разными брендами

Изменить правила игры для российских фармкомпаний хочет Минпромторг. Чиновники планируют разрешить им выпускать на одном заводе одинаковые лекарства под разными брендами.

Для этого в ведомстве разрабатываются изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Как поясняют авторы законопроекта, поправки нужны для развития контрактного производства лекарств на территории нашей страны. Это ситуация, когда некий заграничный фармацевтический гигант, являющийся собственником того или иного раскрученного лекарственного бренда, заказывает изготовление партии таких пилюль российскому заводу. Однако по сегодняшним нормам отечественный производитель может принять только один такой заказ. Если же он вдруг выпускает два или более препарата под разными названиями, но с одним действующим веществом (а также в одинаковой дозировке и лекарственной форме), чиновники такую продукцию не могут зарегистрировать. А значит и на полки аптек она попасть не может. В случае принятия поправок Минпромторга, отечественные фармацевтические фабрики смогут делать на одной производственной площадке сколько угодно дженериков под разными названиями. Как отмечают в ведомстве, нововведение позволит российским изготовителям выпускать помимо своей продукции лекарственные препараты других производителей, что позитивно скажется на программе импортозамещения. По подсчетам чиновников, к 2018 году при помощи новой модели производства 90 процентов стратегически значимых и жизненно необходимых лекарств будут производиться отечественными компаниями.

Мнение эксперта

Комментирует исполнительный директор российской фармкомпании «ПОЛИСАН» Евгений Кардаш: «Эта инициатива уберет искусственно созданные барьеры. Взять к примеру тот же мельдоний. Есть он сам, и есть несколько его дженериков. Сейчас мы не можем на одном заводе производить их все. А после принятия этих поправок сможем заключать контракты с разными заказчиками и делать один препарат под разными брендами. В первую очередь это увеличит конкуренцию. Также можно будет добиться некоторого снижения итоговой цены для потребителя. Но оно будет незначительным».

Татьяна Антонова

gmpnews