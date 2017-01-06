Ольга Голодец: Фармацевтическая отрасль показала свою состоятельность

«Что на самом деле серьезного произошло на нашем рынке – это серьезный процент импортозамещения. Вот фармацевтическая отрасль показала свою состоятельность на нашем рынке», – заявила вице-премьер Ольга Голодец в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам российские власти постоянно «мониторят лекарства самого дешевого сегмента – до 50 рублей, и на сегодняшний день мы на уровне правительства приняли решение их не индексировать, потому что они есть в наличии».

«Мы постоянно работаем и с производителями – когда мы отслеживаем дешевый ценовой сегмент, постоянно работаем с Минпромторгом, потому что они часто выходят с инициативами повышения цены. Но пока нам удается найти тот баланс, при котором производство продолжается, и эти лекарства доступны. Как только мы видим, что есть угроза тому или иному наименованию, мы сразу начинаем говорить о субсидиях, или мы тут же обращаемся к производителям», – рассказала Голодец.

gmpnews