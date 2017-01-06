В России с 1 марта вступают в силу правила GPP и GSP

В Российской Федерации с 1 марта 2017 года вступают в силу приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие Правила надлежащей аптечной практики и надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств.

Указанными надлежащими практиками определяются требования, предъявляемые к перевозке и хранению лекарственных средств, а также к работе аптечных организаций всех форм собственности.

Особое внимание в вышеуказанных нормативных правовых актах уделяется созданию и функционированию системы менеджмента качества в организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, которая позволит повысить качество предоставляемых услуг аптеками гражданам России.

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