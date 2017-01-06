Росатом планирует выйти на мировой рынок ядерной медицины

Государственная корпорация «Росатом» планирует создать компанию Rusatom Healthcare для продвижении ядерных медицинских технологий.

«Новая компания станет интегратором российского предложения в сфере технологий ядерной медицины для вывода их на мировые рынки» — сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

В настоящее время ядерная медицина – одно из наиболее перспективных направлений здравоохранения, которое занимается применением радиофармпрепаратов в диагностике и лечении. В развитии этого медицинского направления лидируют США, Япония и некоторые европейские страны. Россия входит в число стран-лидеров по производству сырьевых медицинских изотопов, однако принятие федеральной целевой программы по развитию ядерной медицины пока находится в повестке дня.

Росатом намерен предложить зарубежным партнёрам постижение исключительных методов обеззараживания продовольственных товаров, стерилизации медицинских изделий методом применения современных радиационных технологий. К примеру, в 2016 году Росатом подписал контракт с Индией о расширении сети центров радиационной стерилизации.

Уставной капитал Rusatom Healthcare, составит порядка 480 млн рублей, а все акции будут являться собственностью входящей в «Росатом» фирмы «Атомэнергопром».

gmpnews