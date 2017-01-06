В России начал действовать федеральный регистр людей с ВИЧ

Как поясняют в Минздраве, список необходим, чтобы, в частности, оптимизировать распределение диагностических и лечебных возможностей

Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов, запускаемый с 1 января 2017 года в российских регионах, поможет в обеспечении пациентов лекарствами. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

«Человек, у которого диагностирована ВИЧ-инфекция, сам заинтересован быть включенным в этот регистр, поскольку на основании него он будет получать лекарственные препараты», — сказал Салагай.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова пояснила, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

Адресные закупки лекарств

«Первая и самая главная задача — понять и иметь полную информацию, сколько у нас ВИЧ-инфицированных, на каких схемах лечения эти пациенты находятся, какова потребность в лекарственных препаратах», — сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По официальным данным ведомства, всего в России зарегистрировано 824 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас охват терапией в среднем по стране — около 40%.

ТАСС