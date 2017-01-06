Правительство поддержало усилия бизнеса по организации нового подхода к управлению предприятием

2017 год начнется награждением лидеров в области качества на российском рынке. Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества возглавляет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В состав совета входят представители Аппарата Правительства РФ, Государственной думы Федерального Собрания РФ, профильных федеральных органов исполнительной власти, организаций в области качества, промышленных и общественных ассоциаций.

Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам специального масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года. Звание лауреата премии получают полностью оптимизировавшие деятельность своего предприятия для выпуска высококачественной продукции или оказания услуг на высоком уровне. Среди победителей отбора ‒ крупный и малый бизнес, организации социальной и экономической сферы, промышленники. Премию Правительства РФ по итогам 2016 года получат 11 предприятий.

К примеру, в этом году правительственную премию вручат петербургской биотехнологической компании BIOCAD, специализирующейся на производстве уникальных фармпрепаратов для лечения рака, ВИЧ и аутоиммунных заболеваний. А высокий уровень технологических разработок еще одного лауреата премии ‒ национального исследовательского университета МЭИ ‒ признан более чем в 60 странах мира. Также среди лауреатов премии 2016 года ‒ «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга и «ТАНЕКО» из Татарстана. Их успехи во внедрении передовых решений в области менеджмента качества, «затачивании» управления производством под требования снижения дефектности выпускаемой продукции и готовность предоставлять услуги россиянам на самом высоком уровне отметило российское правительство.

Некоторые компании становятся лауреатами премии не в первый раз. К примеру, Томский политехнический университет и Свердловский областной медицинский колледж получили премию также в 2005 и 2010 годах.

Справочно

Премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 года № 423 и присуждается ежегодно на конкурсной основе за выдающиеся результаты в области качества продукции и услуг, внедрение эффективных методов менеджмента качества.

Проект направлен на поддержку организаций и бизнес-предприятий, определивших повышение качества своей продукции или услуг одним из главных направлений своего развития. В рамках конкурса проводится специальная оценка деятельности конкурсантов в области качества. Лауреаты конкурса получают призы и дипломы Правительства РФ, а также право использовать символику премии для повышения имиджа своей деятельности.

Премия является самым крупным общенациональным проектом в области менеджмента качества в России. Среди аналогичных на международном рынке ‒ Европейская премия по качеству (EFQM Excellence Award, существует с 1991 года), Премия Деминга в Японии (Deming Application Prize (DAP), с 1951 года), Премия по качеству им. М. Болдриджа в США (Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), с 1987 года) и другие.

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