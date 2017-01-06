«Вектор-БиАльгам» начинает поставки вакцин в Туркмению

Декабрь 2016 года завершился для компании «Вектор-БиАльгам» подписанием долгосрочного контракта с Туркменией на поставку вакцины гепатита А для нужд здравоохранения республики сроком на три года. Поставки будут выполняться уже с начала 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

«Вектор-БиАльгам» — одно из ведущих предприятий в области производства фармацевтических иммунобиологических препаратов, является единственным российским производителем вакцины для профилактики гепатита А. И если недавно перед компанией стояла задача по импортозамещению на российском рынке вакцин, то уже сегодня «Вектор-БиАльгам» успешно наращивает экспортные постакви.

Инновационный потенциал и опыт в микробиологической и биотехнологической отраслях, а также сотрудничество с мировыми лидерами фармбизнеса, позволяют предприятию создавать передовые разработки, технологии и рецептуры. С каждым годом продукция «Вектор-БиАльгам» завоевывает новые рынки и достойную оценку потребителей и экспертного сообщества.

gmpnews