В эстонских аптеках стала доступна аннотация к препаратам на русском языке

В январе в эстонских аптеках стали доступны свыше 100 аннотаций на русском и английском языках к безрецептурным лекарствам. Аптекарь теперь обязан распечатать соответствующий информационный лист по запросу покупателя, информация также доступна в интернете.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Министерства социальных дел Эстонии, тексты аннотаций переведены на русский и английский, чтобы избежать случаев неправильного использования препаратов русскоязычными жителями страны и туристами. Всего в Эстонии в продаже имеется 388 безрецептурных лекарств. Сообщается, что все аннотации будут переведены к апрелю текущего года.

«Перед покупкой безрецептурных лекарств человек не консультируется с врачом, поэтому переводы аннотаций именно к этим препаратам необходимы в первую очередь», — отметил в пресс-релизе министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Речь идет в первую очередь о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах.

Получить информационный листок на русском или английском языке в аптеке можно у аптекаря.

«Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток», — пояснил министр Осиновский.

Эстония выделила на перевод информации о лекарствах 400 тысяч евро. Решение о переводе информации о лекарствах на русский язык было принято еще в 2014 году.

gmpnews