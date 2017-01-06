Ученые БГУ разработали новую технологию получения субстанции лекарственного препарата креатинфосфат

Предложенный инновационный метод является безотходным и экологически безопасным, поскольку обеспечивается замкнутый технологический цикл. При производстве данной субстанции отсутствуют выбросы пылевых, газообразных, жидких и твердых продуктов в атмосферу. Преимуществом новой технологии является более высокий выход целевого продукта – креатинфосфата. По степени чистоты, содержанию тяжелых металлов, эффективности, безопасности препарат превосходит известный итальянский аналог «Неотон Alfa Wassermann» и имеет более низкую стоимость.

Креатинфосфат широко используется в кардиологии, улучшает метаболизм миокарда и мышечной ткани, обладает кардиопротекторным действием. Данный лекарственный препарат предназначен для лечения острого инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, интраоперационной ишемии миокарда, интраоперационной ишемии конечностей, острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, креатинфосфат широко применяется в спортивной медицине для профилактики развития синдрома физического перенапряжения и улучшения адаптации к экстремальным физическим нагрузкам.

В 2015 году на новый способ синтеза креатинфосфата получен патент Республики Беларусь, а на Петербургской технической ярмарке новшество ученых БГУ получило «золотую» медаль конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техничная разработка года». В настоящее время на предприятии «Фармлэнд» налажен выпуск лекарственного препарата «Креатинфосфат».

Технологию для получения субстанции лекарственного препарата креатинфосфат создали в лаборатории биохимии лекарственных препаратов НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством член-корреспондента НАН Беларуси Владимира Шкуматова.

bsu.by