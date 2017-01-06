Sanofi Pasteur и MSD объявили об прекращении работы совместного предприятия

Подразделение французского фармпроизводителей по производству вакцин Sanofi Pasteur объявило о прекращении с 1 января 2017 г. совместного бизнеса с MSD, говорится в официальном сообщении компаний. Теперь они самостоятельно будут выстраивать собственные стратегии развития вакцинного бизнеса в Европе.

О своём решении разделить бизнес фармпроизводители объявили в марте 2016 г. Тогда же начались переговоры с работниками совместного предприятия, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами о плавном переходе от общего бизнеса к самостоятельным компаниям.

В ноябре 2015 г. Sanofi объявила о новой стратегии развития до 2020 г., где одним из пунктов обозначено стремление компании к лидерству на рынке вакцин.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»