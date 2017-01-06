Данные клинических исследований еще 2 препаратов теперь есть в свободном доступе

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) опубликовало данные клинических исследований для еще двух лекарственных средств на своем сайте клинических данных, где на сегодня предоставлена информация о 6 продуктах.

Напомним, что ЕМА 20 октября объявило о запуске сайта, на котором предоставлен открытый доступ к клиническим отчетам относительно новых лекарственных средств, разрешенных к применению у человека на территории ЕС.

Praxbind — новое лекарство, которое применяется для быстрого угнетения антикоа­гуляционного эффекта дабигатрана этексилата (прямой ингибитор тромбина) в случае экстренного хирургического вмешательства или угрожающего жизни кровотечения.

Также на сайте добавились данные о препарате Tarceva — лекарственном средстве для лечения пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого с EGFR-активирующими мутациями.

Ранее на сайте уже были опубликованы результаты клинических исследований следующих препаратов:

Zurampic (лезинурад) — препарат для контроля уровня мочевой кислоты у пациентов с подагрой;

Kyprolis (карфилзомиб) — препарат, предназначенный для лечения прогрессирующей множественной миеломы;

Caspofungin Accord (каспофунгина ацетат) — препарат для лечения грибковых заболеваний;

Armisarte (одноводная дикислота пеметрекседа) — препарат для лечения злокачественной мезотелиомы плевры и немелкоклеточного рака легкого.

По материалам www.ema.europa.eu

apteka.ua