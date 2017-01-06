«  
  »

Данные клинических исследований еще 2 препаратов теперь есть в свободном доступе

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) опубликовало данные клинических исследований для еще двух лекарственных средств на своем сайте клинических данных, где на сегодня предоставлена информация о 6 продуктах.

Напомним, что ЕМА 20 октября объявило о запуске сайта, на котором предоставлен открытый доступ к клиническим отчетам относительно новых лекарственных средств, разрешенных к применению у человека на территории ЕС.

Praxbind — новое лекарство, которое применяется для быстрого угнетения антикоа­гуляционного эффекта дабигатрана этексилата (прямой ингибитор тромбина) в случае экстренного хирургического вмешательства или угрожающего жизни кровотечения.

Также на сайте добавились данные о препарате Tarceva — лекарственном средстве для лечения пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого с EGFR-активирующими мутациями.

Ранее на сайте уже были опубликованы результаты клинических исследований следующих препаратов:

  • Zurampic (лезинурад) — препарат для контроля уровня мочевой кислоты у пациентов с подагрой;
  • Kyprolis (карфилзомиб) — препарат, предназначенный для лечения прогрессирующей множественной миеломы;
  • Caspofungin Accord (каспофунгина ацетат) — препарат для лечения грибковых заболеваний;
  • Armisarte (одноводная дикислота пеметрекседа) — препарат для лечения злокачественной мезотелиомы плевры и немелкоклеточного рака легкого.
По материалам www.ema.europa.eu

apteka.ua

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Январь 6, 2017 | Просмотров: 109 | Тема: | Категория: Новости