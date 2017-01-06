Одобрен займ на локализацию производства медицинской техники

Фонд Развития Промышленности (ФРП) одобрил займы почти на 3 млрд рублей под 12 новых проектов.

Среди одобренных проектов — «Фабрика радиотерапевтической техники», которая локализует в подмосковной Дубне производство медицинских аппаратов для лучевой терапии онкозаболеваний. Реализация позволит на 50% снизить зависимость России от импорта аналогичного оборудования. Производство будет развернуто в особой экономической зоне «Дубна». Стоимость проекта 597 млн рублей, из которых 245 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Заемщик будет выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, созданных по технологии американской компании Varian Medical Systems.

Модели различаются мощностью излучения и набором функций. Принцип действия одинаковый: аппараты генерируют несколько фотонных или электронных пучков, которые с разных сторон направляются на один и тот же участок организма, пораженный онкологией, не затрагивая при этом здоровые органы и ткани. В точке пересечения пучков раковые клетки подвергаются мощному разрушительному воздействию, и сразу гибнут или же, ослабнув, уничтожаются иммунной системой пациента.

Проект имеет ярко выраженное социальное значение – медицинские учреждения, в которых есть отделения лучевой терапии, имеют низкий уровень технического оснащения, около 80% оборудования устарело. Как результат, очередь на процедуру лучевой терапии достигает 1-1,5 месяцев. Кроме того, погрешность подведения радиационной дозы к пораженному участку организма пациента составляет 30% вместо допустимых 5%. Проект заемщика ФРП позволит улучшить данные показатели.

«Фабрика радиотерапевтической техники» будет последовательно наращивать уровень локализации производства. На первом этапе, в первые два года серийного производства, комплектующие будут закупаться в США. На втором этапе наименее технологичные комплектующие будут закупаться у российских поставщиков и так далее.

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С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 116 проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 32 млрд руб. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, более 97,3 млрд рублей и создать 11,5 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 129,3 млрд рублей.

gmpnews